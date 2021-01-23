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وفاة الإعلامي والأديب عبدالله مناع.. مسيرة إعلامية وثقافية حافلة

وفاة الإعلامي والأديب عبدالله مناع.. مسيرة إعلامية وثقافية حافلة
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تواصل – فريق التحرير:

توفي مساء اليوم السبت، الإعلامي والأديب عبدالله مناع عن عمر يناهز 82 عاما، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في المجال الإعلامي.

ونعت وزارة الإعلام الإعلامي عبدالله مناع بقوله: “تنعى الوزارة الصحفي والأديب عبدالله مناع الذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية وثقافية حافلة.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة”.

ولد مناع في حارة البحر في مدينة جدة في ١٥ صفر 1359هـ الموافق 1939، وحصل على الابتدائية من المدرسة السعودية بحارة الشام، وعلى الكفاءة المتوسطة من المدرسة الثانوية السعودية، وعلى الثانوية العامة التوجيهية القسم العلمي من المدرسة السعودية الثانوية بالقصور السبعة في البغدادية.

ابتعث عبدالله مناع إلى مصر أوائل عام 1957 والتحق بكلية طب الأسنان في جامعة الإسكندرية وتخرج فيها أواخر عام 1962.

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