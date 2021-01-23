احذروا شراء السيارات الفارهة المعروضة بأسعار رخيصة.. فخ منصوب

تواصل – فريق التحرير:

حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، اليوم السبت، المواطنين والمقيمين من السلع الفارهة الجديدة خاصة السيارات المعروضة بأقل من سعرها.

وأوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أن السلع الفارهة الجديدة كالسيارات وغيرها المعروضة بأقل كثيرًا من قيمتها قد تكون فخَّ احتيال منصوبًا لك للوقوع فيه”.

وشددت البنوك السعودية على أهمية الحذر من السيارات والموجودات الفارهة التي يتمّ عرضها بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، وضرورة استشارة خبير بمجال السلعة لتقييمها وفحصها بشكل دقيق.