الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

احذروا شراء السيارات الفارهة المعروضة بأسعار رخيصة.. فخ منصوب

احذروا شراء السيارات الفارهة المعروضة بأسعار رخيصة.. فخ منصوب
0

تواصل – فريق التحرير:

حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، اليوم السبت، المواطنين والمقيمين من السلع الفارهة الجديدة خاصة السيارات المعروضة بأقل من سعرها.

وأوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أن السلع الفارهة الجديدة كالسيارات وغيرها المعروضة بأقل كثيرًا من قيمتها قد تكون فخَّ احتيال منصوبًا لك للوقوع فيه”.

وشددت البنوك السعودية على أهمية الحذر من السيارات والموجودات الفارهة التي يتمّ عرضها بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، وضرورة استشارة خبير بمجال السلعة لتقييمها وفحصها بشكل دقيق.

الصورة

مواد ذات صلة

تنبيه مهم من «البنوك السعودية» للعملاء بشأن «رسائل احتيال»

تنبيه مهم من «البنوك السعودية» للعملاء بشأن «رسائل احتيال»

«البنوك» توجه 3 نصائح مهمة لإتمام عملية الشراء الآمن عبر الإنترنت

«البنوك» توجه 3 نصائح مهمة لإتمام عملية الشراء الآمن عبر الإنترنت

نصائح مهمة قبل استخراج «البطاقة الائتمانية»

نصائح مهمة قبل استخراج «البطاقة الائتمانية»

بالفيديو.. قُرب تنفيذ «الحوالات الفورية» بين «البنوك السعودية» على مدار 24 ساعة

بالفيديو.. قُرب تنفيذ «الحوالات الفورية» بين «البنوك السعودية» على مدار 24 ساعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة