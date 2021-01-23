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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الثاني

«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الثاني
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

وأوضحت وزارة التعليم أنه يتم بث الدروس مباشرًا من الساعة 3 عصرًا، وتُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (اضغط هنا).

كما نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) والمرحلة الثانوية (المستوى الثاني والرابع والسادس) من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، وتُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

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