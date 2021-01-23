«التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع الثاني

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نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

وأوضحت وزارة التعليم أنه يتم بث الدروس مباشرًا من الساعة 3 عصرًا، وتُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (اضغط هنا).

كما نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) والمرحلة الثانوية (المستوى الثاني والرابع والسادس) من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، وتُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/xvaNBZuHtf — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)January 23, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/KDNk6UU1sp — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)January 23, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/ghuGEPKiQB — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)January 23, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الرابع) من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/mdMQLIGMbm — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)January 23, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى السادس) من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر#قنوات_عينعلى تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

⁦https://t.co/dmmnCAymNPpic.twitter.com/W2yJub0zEd — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa)January 23, 2021