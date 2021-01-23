إجراء جراحة نادرة لطفل وهو في حالة إفاقة كاملة بالرياض (فيديو)

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كشف استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، الدكتور إبراهيم الثبيتي، تفاصيل إجراء جراحة نادرة لإنقاذ حياة طفل.

وأوضح الدكتور إبراهيم الثبيتي، خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية: “أن العملية عبارة عن استئصال بؤر صرعية عند الأطفال والتي تعد نادرة ومعقدة بسبب إجرائها لأطفال وهم في حالة إفاقة كاملة.

وأضاف الثبيتي “أن سبب إجرائها للطفل وهو في حالة إفاقة كاملة لتفادي الإعاقات العصبية ومشاكل العمليات من فقدان القدرة على الكلام وتجنبا مشاكل الكلام والحركة.

وأكد الدكتور الثبيتي، استئصال جزء من خلايا المخ أي الجزء المؤثر والمسبب للصرع عند الطفل، مبينا أن هذه العمليات تعتبر متقدمة.

وأشار الدكتور إبراهيم الثبيتي إلى أن الطفل فهد القحطاني يعاني من حالة صرع يومية من عمر 5 سنوات، مضيفا أن الصرع يؤثر على الطفل سواء من الحالة الذهنية والفكرية والمستوى الدراسي.