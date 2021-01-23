شاهد.. أسراب الجراد تداهم مزارع قرى غرب صبيا

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله مداهمة أسراب الجراد لمزارع قرى غرب صبيا بمنطقة جازان.

وفي وقت سابق، أكد وزارة البيئة أنه يتم مكافحة الجراد عن طريق مبيدات معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، وهي مبيدات صديقة للبيئة ولا تؤثر عليها.

وحذرت الوزارة من خطورة تناول هذا الجراد، مؤكدة أن له أضراراً على صحة الإنسان بسبب المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في مكافحة الجراد، وقد يسبب التسمم.