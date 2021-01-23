الأحوال المدنية توضح الإجراء المتبع حال فقدان الهوية الوطنية

تواصل – فريق التحرير:

أوضح وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الإجراء المتبع حال فقدان الهوية الوطنية، وآلية استخراج بدل فاقد.

وأوضحت الأحوال المدنية، أنه بمجرد الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها، ويجب حينها الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية آخرى سارية.

وفي وقت سابق، استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مراحل تطور بطاقة الهوية الوطنية في المملكة من تقنية البلوريد حتى الهوية الرقمية.

وأوضحت أن أول صدور لبطاقة الهوية الوطنية بتقنية البلوريد في عام 1405هـ، مضيفة أنه في عام 1425هـ أُطلقت المرحلة الأولى من الجيل الثاني لوثائق إثبات الشخصية تحت اسم “بطاقة الهوية الوطنية”.

وأشارت إلى أن عام 1430هـ شهد بدء المرحلة الثانية من الجيل الثاني للبطاقة لتعتمد على تقنية الحفر بالليزر، ثم صدر في عام 1439هـ الجيل الثالث من البطاقة، حيث تم تغيير تصميمها لتواكب التطور الحالي للحكومة الإلكترونية، وتطبيقاتها المتعددة، وأصبحت تدعم اللغة الإنجليزية.

ونوهت بإطلاق الهوية الرقمية التي تسهّل من عملية التحقق من هوية المواطن من خلال هاتفه الذكي عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر”.