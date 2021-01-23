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مجلس الجمعيات الأهلية بعسير يعلن توفر وظائف شاغرة

مجلس الجمعيات الأهلية بعسير يعلن توفر وظائف شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة عسير عن طرح وظائف شاغرة بمسمى (أمين المجلس) و(سكرتير تنفيذي)، وفقاً للتفاصيل التالية:

1- أمين مجلس

• الشروط:

  • درجة البكالوريوس فأعلى (لا يشترط تخصص محدد).
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل الخيري.
  • لديه تجربة في الأعمال الإدارية.
  • إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وخصوصاً برامج مايكروسوفت أوفيس.
  • إجادة التعامل مع برامج الاجتماعات عن بعد.
  • التفرغ التام للعمل.
  • الاستقرار في مدينة أبها.

2- سكرتير تنفيذي

• الشروط:

  • درجة البكالوريوس ويفضل في (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الإدارة المكتبية، السكرتارية) أو ما يعادلهم.
  • حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن 6 سنوات.
  • إجادة اللغة العربية وإعداد المراسلات الرسمية.
  • إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وخصوصاً برامج مايكروسوفت أوفيس.
  • إجادة التعامل مع برامج الاجتماعات عن بعد.
  • التفرغ التام للعمل.
  • الاستقرار في مدينة أبها.

• وأوضح مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة عسير أن من تتوفر فيه الشروط التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، حيث يستمر التقديم على الوظائف حتى 2021/1/26 م.

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