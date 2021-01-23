مجلس الجمعيات الأهلية بعسير يعلن توفر وظائف شاغرة

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أعلن مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة عسير عن طرح وظائف شاغرة بمسمى (أمين المجلس) و(سكرتير تنفيذي)، وفقاً للتفاصيل التالية:
1- أمين مجلس
• الشروط:
- درجة البكالوريوس فأعلى (لا يشترط تخصص محدد).
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل الخيري.
- لديه تجربة في الأعمال الإدارية.
- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وخصوصاً برامج مايكروسوفت أوفيس.
- إجادة التعامل مع برامج الاجتماعات عن بعد.
- التفرغ التام للعمل.
- الاستقرار في مدينة أبها.
2- سكرتير تنفيذي
• الشروط:
- درجة البكالوريوس ويفضل في (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، الإدارة المكتبية، السكرتارية) أو ما يعادلهم.
- حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن 6 سنوات.
- إجادة اللغة العربية وإعداد المراسلات الرسمية.
- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وخصوصاً برامج مايكروسوفت أوفيس.
- إجادة التعامل مع برامج الاجتماعات عن بعد.
- التفرغ التام للعمل.
- الاستقرار في مدينة أبها.
• وأوضح مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة عسير أن من تتوفر فيه الشروط التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، حيث يستمر التقديم على الوظائف حتى 2021/1/26 م.