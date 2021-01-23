«التعليم» تدشن تطبيق «مصحف مدرستي».. 7 مميزات رئيسية

09:26

«إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا».. تلاوة للشيخ «المعيقلي» من صلاة العشاء