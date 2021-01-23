«التعليم» تدشن تطبيق «مصحف مدرستي».. 7 مميزات رئيسية

تواصل – فريق التحرير:
دشنت وزارة التعليم تطبيق “مصحف مدرستي” الذي يتيح مادة القرآن للطلاب والطالبات على أجهزتهم الذكية وفق المنهج الدراسي المعتمد من وزارة التعليم.
وأوضحت وزارة التعليم أن تطبيق “مصحف مدرستي” يعرض سور القرآن الكريم المقررة في خطة الطالب الدراسية للحفظ والتلاوة.
ومن مميزات تطبيق مصحف مدرستي ما يلي:
• يعرض سور القرآن الكريم المقررة في خطة الطالب الدراسية للحفظ والتلاوة.
• يوفر تلاوات متعددة.
• يوفر تفاسير للآيات متضمنة الإعجاز العلمي واللغوي.
• يوفر خاصية الاستماع للآيات وتكرارها وتحديد عدد التكرارات.
• يمكن الطالب من الحفظ والترديد.
• يوفر للطالب خاصية تسجيل قراءته وحفظها ومشاركتها.
• يمكن الطالب من استعراض واجبات مقرر القرآن المسندة له من معلمة وحلها.