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الغذاء والدواء تحذر من تناول الحليب الخام غير المبستر.. يسبب أمراضاً خطيرة

الغذاء والدواء تحذر من تناول الحليب الخام غير المبستر.. يسبب أمراضاً خطيرة
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خطورة تناول الحليب الخام غير المبستر؛ حيث أكدت أنه قد يسبب العديد من الأمراض الخطيرة.

وقالت الغذاء والدواء، عبر حسابها في “تويتر”، إن تناول الحليب الخام يسبب حمى التيفود، والتسمم الغذائي (سالمونيلا)، ومرض السل، والحمى المالطية، موضحةً أنه بعد تناوله تظهر أعراض مثل تقلصات المعدة، والقيء والإسهال.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن من أقل الفئات مقاومةً للإصابة بالأمراض، الأطفال الصغار والرضع، وكبار السن، والحوامل، والمصابين بضعف جهاز المناعة، مشيرةً إلى أن هذا لا يعني أن الأشخاص الأصحاء خارج دائرة الخطر؛ فهم أيضًا عرضة للإصابة بالأمراض التي قد ينقلها الحليب، وقد تنتهي بالعجز التام والوفاة.

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