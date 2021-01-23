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المملكة تتصدر نسب التعافي من «كورونا» بمنطقة الخليج

المملكة تتصدر نسب التعافي من «كورونا» بمنطقة الخليج
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تواصل -فريق التحرير:

تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في نسب التعافي من فيروس كورونا بنحو 97.7 في المائة.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا، أمس الجمعة وضعت المملكة في المقدمة بنسبة 97.7 في المائة تلتها قطر بنسبة 97.4 في المائة.

تلى ذلك البحرين بنسبة 96.7 في المائة، تلتها الكويت بنسبة 95.7، وسلطنة عمان بنسبة 94.1، ثم الإمارات بنسبة 89.8 في المائة.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل (213) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (188) حالة كما تم رصد 4 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (356988) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (357525) حالة.

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