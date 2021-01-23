شركة فايزر تسجل تجربة لقاح ضد فيروس كورونا للأطفال

تواصل – وكالات:

قالت شركة فايزر إنها سجلت بالكامل تجربة لقاح Covid-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً، وهي خطوة أساسية قبل استخدام اللقاح في تلك الفئة العمرية.

وأوضحت شركة أن الدراسة، وهي امتداد لتلك المستخدمة لدعم ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح لدى الأشخاص من سن 16 وما فوق، قد سجلت 2259 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا. تم تحديث إدخاله على موقع ويب حكومي للتجارب السريرية للإشارة إلى أنه لم يعد يجند الأشخاص، وفقا لـ”شبكة CNBC”.

يذكر أن اللقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني BioNTech ، تم ترخيصه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق في ديسمبر.