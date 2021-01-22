«Acer» تطرح مجموعة من أجهزة «اللاب توب» المناسبة لـ«الدراسة عن بعد»

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كشفت شركة “Acer” عن مجموعة من أجهزة «اللاب توب» ذات المزايا المناسبة للطلاب، وخاصة في ظل اعتماد العديد من دول العالم نظام التعليم عن بعد.

ومن ضمن الأجهزة التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً Chromebook Spin 511وChromebook Spin 512..

وتشترك هذه النوعية من الحواسب في عدة صفات منها أنها محمية بزجاجCorning Gorillaالمقاوم للصدمات والخدوش، كما مُنِحت هياكل متينة وخفيفة الوزن مجهزة بشاشات تميل بزاوية 360 درجة.

ويمكن أن تتحول هذه الأجهزة إلى حواسب لوحية مناسبة لمتابعة المحاضرات أو التواصل عبر الفيديو، كما تمتلك بطاريات تكفيها لتعمل 10 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة.

وتحتوي هذه الحواسب أيضا على معالجاتPentium SilverأوCeleronتعمل مع ذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وكاميرات بدقة 8 ميجابيكسل، في حين يبلغ مقاس شاشةChromebook Spin 512نحو 12 بوصة بأبعاد “3:2″، بينما يبلغ مقاس شاشةChromebook Spin 511حوالي 11.6 بوصة بأبعاد “16:9”.