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«الحياة الفطرية» تعلن انتهاء فترة السماح بممارسة هواية الصيد

«الحياة الفطرية» تعلن انتهاء فترة السماح بممارسة هواية الصيد
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، انتهاء فترة السماح بممارسة هواية الصيد التي تمت إتاحتها سابقاً.

وقال المركز في تغريدة نشرها على حسابه بتويتر : “إشارة إلى البيان الصادر من وزارة البيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بشأن فترة السماح بممارسة هواية الصيد التي تم إعلانها في يوم 15 / 3 / 1442 هـ ، نود التنويه بانتهاء فترة السماح الموضحة”.

وأضاف المركز: “وبناء عليه فإنه يمنع الصيد بكافة أشكاله ابتداءً من 1 / 6 / 1442 هـ والعمل جارٍ لإعلان تنظيم الصيد وفقاً لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال الفترة القادمة”.

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