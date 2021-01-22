«الحياة الفطرية» تعلن انتهاء فترة السماح بممارسة هواية الصيد

تواصل – فريق التحرير :

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، انتهاء فترة السماح بممارسة هواية الصيد التي تمت إتاحتها سابقاً.

وقال المركز في تغريدة نشرها على حسابه بتويتر : “إشارة إلى البيان الصادر من وزارة البيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بشأن فترة السماح بممارسة هواية الصيد التي تم إعلانها في يوم 15 / 3 / 1442 هـ ، نود التنويه بانتهاء فترة السماح الموضحة”.

وأضاف المركز: “وبناء عليه فإنه يمنع الصيد بكافة أشكاله ابتداءً من 1 / 6 / 1442 هـ والعمل جارٍ لإعلان تنظيم الصيد وفقاً لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال الفترة القادمة”.