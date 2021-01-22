وفاة معلم أثناء استعداده لتقديم الدرس لطلابه بمنصة «مدرستي».. وشقيقه يروي التفاصيل

تواصل – فريق التحرير:

أوضح بندر الزهراني شقيق معلم مادة الكمياء الذي توفي، يوم الخميس، في محافظة جدة أثناء استعداده لتقديم دروسه عبر منصة “مدرستي”، وضع شقيقه الصحي عند وفاته.

وقال بندر، خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة روتانا: “إن شقيقه توفي إثر نوبة قلبية أصيب بها أثناء استعداده لتقديم الدرس لطلابه عبر منصة مدرستي”.

وأضاف: “أن شقيقه أحمد – رحمه الله- لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة نهائيا، ولم يكن يشكو من أي آلام قبل وفاته، وإن ما حدث هو قضاء الله وقدره”.

ووجه الشكر لكل من تواصل مع الأسرة، لتقديم واجب العزاء، وخاصة مكتب تعليم جدة، والذي حضر منسوبوه لمنزل المعلم المتوفى لتقديم العزاء.