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نظير تفانيه في العمل.. حارس أمن بمستشفى يتفاجأ بهدية ورسالة شكر من «وزير الصحة» (فيديو)

نظير تفانيه في العمل.. حارس أمن بمستشفى يتفاجأ بهدية ورسالة شكر من «وزير الصحة» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

تفاجأ حارس أمن بأحد مستشفيات منطقة الرياض، بهدية تذكارية من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، نظير جهده وتفانيه في العمل.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أحد موظفي الوزارة وهو يفاجئ حارس الأمن برسالة مرئية من وزير الصحة قال فيها: “أخي الزميل محمد علي الحارثي، عملك في الأمن وتفانيك وترحيبك بكل شخص يمر من جانبك بنفس عالية وبودٍ عالٍ تسعد كل من يمر بجانبك، فلك مني كل الشكر والامتنان والتقدير” .

من جانبه عبَّر حارس الأمن عن سعادته بهذا التكريم، وقدم شكره لوزير الصحة على هذه البادرة المميزة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد استحدثت برنامج الزائر السري، لرصد الملاحظات والمخالفات بالمنشآت الصحية، وكذلك رصد الموظفين المميزين لتكريمهم من قبل الوزير برسالة مصورة بإسم الموظف شخصياً.

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