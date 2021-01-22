«مايكروسوفت» تطرح تحديثها الجديد على متصفح «إيدج».. تعرّف على المزايا

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حصل متصفح مايكروسوفت “إيدج” الجديد على تحديث رئيسي كبير أضافت فيه الشركة العديد من المزايا لاسيما لتعزيز أمان المستخدم ليلحق بركب المنافسة مع متصفح كروم.

وفي مقدمة هذه المزايا طرح أداة مراقبة تقيس مدى قوة كلمات المرور، ليخبرك في حال استخدمت كلمة مرور سهل تخمينها لتغييرها ، مع طرح كلمات مرور عشوائية صعبة.

الميزة الهامة الأخرى التي حصل عليها إيدج هي وضع التبويبات غير النشطة في حالة “النوم” وذلك لمساعدة على توفير استهلاك الذاكرة العشوائية والمعالج وبالتالي البطارية.

كما يمكنك تحديد الزمن اللازم أن يقضيه التبويب مشغلاً غير نشط قبل أن يتم تحويله إلى وضع النوم.

وعبر الدخول إلىEdge://settings/systemمن شريط العناوين يمكنك تحديد المواقع التي لا تنطبق عليها شروط تنويم التبويبات وذلك لإبقائك على اطلاع على أحدث الإشعارات منها حتى لو لم تكن تعمل عليها مباشرة، أو لإبقائها تعمل مثل يوتيوب لتشغيل الأغاني منها أثناء العمل.

وأصبحت خاصية البحث ضمن الشريط الجانبي متاحة للجميع لتبحث عن عبارة ما في محرك البحث بدون الحاجة لمغادرة التبويب الذي تعمل عليه.

وحصل تكامل أكبر بين إيدج وبريدOutlookليبقيك على إطلاع على أحدث ثلاثة رسائل، إنشاء رسالة جديدة، إنشاء اجتماع، وذلك مباشرة من فتح تبويب جديد.

وأصبحت خاصية المزامنة بين أجهزتك المختلفة التي تستخدم حساب مايكروسوفت واحد تدعم الآن سجل التصفح والتبويبات المفتوحة، بعد أن كانت تشمل فقط المفضلة وكلمات المرور وملئ الحقول.