متحدث «الضمان الصحي»: القطاع الخاص مُلزم بالتأمين الطبي على جميع العاملين لديه (فيديو)

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أكد متحدث الضمان الصحي، عثمان القصبي، أن القطاع الخاص مُلزم بالتأمين الطبي على جميع الموظفين العاملين لديه.

وقال القصبي، خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن مجلس الضمان الصحي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتابعان عن كثب التطورات الخاصة بأعداد المؤمَّن عليهم في القطاع الخاص.

وأشار القصبي إلى أن نسبة العاملين في القطاع الخاص المؤمَن عليهم تبلغ 90%.

وأوضح أنه يمكن للمتضررين تقديم شكواهم عبر مركز الاتصال الموحد، مؤكدًا أن مجلس الضمان الصحي بدوره سيتفاعل مع الشكوى والعمل على دراستها ومن ثم حلها.