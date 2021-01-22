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رئيس وزراء بريطانيا: سلالة فيروس كورونا الجديدة «أكثر فتكاً»

رئيس وزراء بريطانيا: سلالة فيروس كورونا الجديدة «أكثر فتكاً»
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تواصل – وكالات:

أشار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الجمعة، إلى وجود “بعض الأدلة” على أن النسخة الجديدة المتحوّرة من فيروس كورونا المستجد التي رصدت في بريطانيا أكثر فتكا، إلى جانب كونها معدية أكثر.

وصرح جونسون، خلال مؤتمر صحافي في داونينغ ستريت “يبدو الآن أيضا أن هناك بعض الأدلة على أن النسخة المتحوّرة الجديدة قد تكون مرتبطة بدرجة أعلى من الوفيات”، وفقاً لشبكة سكاي نيوز .

ويوم الأربعاء الماضي، عانت بريطانيا من أسوأ يوم لها في الوباء، حيث تم تسجيل أكثر من 1800 حالة وفاة خلال 24 ساعة، كما حذر كبير المستشارين العلميين لرئيس الوزراء من أن بعض المستشفيات تبدو الآن “وكأنها منطقة حرب”.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة “غارديان” أن وزارة الصحة في بريطانيا قررت تحويل عدد من حافلات النقل العام إلى “سيارات إسعاف مؤقتة” لنقل المصابين بكورونا.

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