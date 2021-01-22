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شرطة الرياض تطيح بـ6 وافدين سوريين امتهنوا اقتحام الشركات ومَتَاجر المعدات لسرقتها

شرطة الرياض تطيح بـ6 وافدين سوريين امتهنوا اقتحام الشركات ومَتَاجر المعدات لسرقتها
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تواصل – واس :

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على ستة وافدين اقتحموا مقار الشركات ومتاجر المعدات وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات.

وصَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأوضحj أنهم قاموا بارتكاب عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات الخفيفة وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وبيعها بعد تغيير معالمها، وتمكنوا في إحداها من الاستيلاء على مبلغ (280) ألف ريال، ومستندات وعقود من مقر إحدى الشركات .

وأشار إلى أنه قد تم استرداد المسروقات بعد التوصل إلى مكان إخفائها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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