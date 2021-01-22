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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«تويتر» يعلق حساباً تابعاً لـ«خامنئي»

«تويتر» يعلق حساباً تابعاً لـ«خامنئي»
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تواصل – فريق التحرير:

علّق موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حسابا مرتبطا بالمرشد الإيراني علي خامنئي لانتهاكه سياسة الخصوصية المتعلقة بالتلاعب وخاصة ما يتعلق بإنشاء حسابات مزيفة.

وأوضحت الشركة أنها علقت حساب (خامنئي_سايت) المرتبط بخامنئي – وفقاً لـ”رويترز”-.

وكان الحساب الرسمي لـ”خامنئي” نشر اليوم الجمعة صورة لاعب جولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

وحمل المنشور تصريحا لخامنئي في ديسمبر الماضي قال فيه إن “الثأر حتمي”، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الإيراني الكبير الجنرال قاسم سليماني، في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في العراق.

 

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