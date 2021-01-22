«الأرصاد»: الموجة الباردة الحالية ليست الأخيرة ونتوقع موجات قادمة أقوى (فيديو)

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كشف المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد، حسين القحطاني، عن المناطق المتوقع أن تشهد درجات حرارة صفرية خلال الأيام المقبلة، وإذا كانت هذه الموجة هي الأخيرة بالشتاء أم لا.

وقال القحطاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: “نحن في الثلث الأول من فصل الشتاء، وباقي من فصل الشتاء أكثر من 60 يوماً ، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح”.

وأضاف: “متوقع أن تتأثر أجواء المملكة بموجات قادمة من الشمال، وهذه هي الموجة الأقوى حتى الآن، لكن متوقع أن يكون هناك موجات قادمة، وأن تسجل أيضاً درجات حرارة أقل”.

وأوضح أن أكثر المناطق التي تتأثر بهذه الموجات هي المناطق الوسطى والشمالية الشرقية والقصيم والمناطق الجنوبية .

وتابع: “متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى الغد ، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة تؤثر على مناطق شرق ووسط المملكة ، وأيضاً المناطق الجنوبية الداخلية ومكة والمدينة ، وقد يكون هناك اعتدال نسبي بداية من يوم الأحد ” .

من جهة أخرى، حذر عدد من المختصين من الخروج من المنزل في البرد القارس إلا للضرورة، مشيرين إلى أن درجة الحرارة التي يعانيها الجسم في هذه الأجواء تكون 10 درجات تحت الصفر.

فيديو | متحدث#الأرصادلـ#برنامج_120: موجة البرد هذه سيعقبها موجات قادمة أقوى مما هي عليه الآن خاصة أن فصل الشتاء لازال في بدايته#الإخباريةpic.twitter.com/rOT7OSvsR1 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net)January 22, 2021