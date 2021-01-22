«الإحصاء»: انخفاض معدل البطالة بين المواطنين خلال الربع الثالث من العام الماضي

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة بين المواطنين خلال الربع الثالث من عام 2020م حيث بلغ 14.9%.

وأوضحت الهيئة في تقريرها حول سوق العمل للربع الثالث من العام الماضي 2020، أن معدل البطالة الإجمالي انخفض بالنسبة للسعوديين وغير السعوديين إلى 8.5 % وفي المقابل ارتفع معدل البطالة للسعوديين بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019م، بمقدار 2.9%.

وأكدت أن إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين وغير السعوديين 59.5% خلال الربع الثالث من عام 2020م، وذلك بارتفاع قدره 0.1 % .

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الثالث من نفس العام أنه بلغ معدل بطالة الذكور السعوديين 7.9 % في الربع الثالث من عام 2020م، وذلك بانخفاض قدره (0.2-)% مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام.

وأشارت إلى أن 60% من السعوديين العاطلين عن العمل في الفئة العمرية من (20-29) عاماً، موضحة أن 53.5 % من السعوديين العاطلين عن العامل حاصلين على درجة البكالوريوس.

نسبة البطالة في المملكة خلال الربع الثالث من العام 2020

معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث من العام 2020