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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بالصور.. «الجمارك» تحبط تهريب شحنة ألعاب نارية عبر الميناء الجاف بالرياض

بالصور.. «الجمارك» تحبط تهريب شحنة ألعاب نارية عبر الميناء الجاف بالرياض
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إحباط محاولة تهريب ألعاب نارية عبر الميناء الجاف بالرياض.

وأوضحت “الجمارك” أن فرقها التفتيشية عثرت على 1475 كرتون ألعاب نارية مخبأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم.

وأبانت أن الجهات المعنية في الجمارك قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الكميات المضبوطة والمسؤولين عنها.

 

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