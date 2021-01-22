بالصور.. «الجمارك» تحبط تهريب شحنة ألعاب نارية عبر الميناء الجاف بالرياض

تواصل- فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إحباط محاولة تهريب ألعاب نارية عبر الميناء الجاف بالرياض.
وأوضحت “الجمارك” أن فرقها التفتيشية عثرت على 1475 كرتون ألعاب نارية مخبأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم.
وأبانت أن الجهات المعنية في الجمارك قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الكميات المضبوطة والمسؤولين عنها.
#ارقد_وآمن| الجمارك السعودية تحبط محاولة تهريب 1475 كرتون ألعاب نارية في الميناء الجاف بالرياض، عُثر عليها مخبأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم.pic.twitter.com/Yywmxhnq9j
— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms)January 22, 2021