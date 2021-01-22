استشاري يقدم نصائح مهمة لمرضى القلب لتفادي تأثير البرودة الشديدة (فيديو)

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وجهاستشاري القلب والقسطرة، الدكتور محمد بلغيث، عدة نصائح لمرضى القلب لتفادي التأثيرات الصحية المصاحبة للأجواء الباردة في فصل الشتاء.

وقال “بلغيث” لفضائية “الإخبارية”، إن تأثيرات البرودة تكون بسيطة على الأطفال والأشخاص العاديين، في حين يزداد خطورة تأثيراتها على مرضى القلب.

وأوضح أن انخفاض درجة الحرارة يؤدي إلى تقلص الشرايين خاصة الشرايين التاجية الأمر الذي ينتج عنه قلة التروية في عضلة القلب.

وأشار إلى أنه شدة البرودة تزيد من نسبة الأزمات والنوبات القلبية من 2 إلى 7% لمرضى القلب، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم ونبضات القلب.

ونصح الاستشاري مرضى القلب بعدم الخروج في هذه الأجواء الباردة إلا للضرورة، والمداومة على الحركة داخل المنزل، بالإضافة لشرب السوائل لخفض لزوجة الدم، وتغطية الرأس.