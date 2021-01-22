الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الجمارك» توضح شروط استيراد «الكرفانة» من الخارج

«الجمارك» توضح شروط استيراد «الكرفانة» من الخارج
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الهيئة العامة للجمارك، عن الشروط الواجب توافرها لاستيراد “كرفانة” من الخارج.

وأوضحت الجمارك، أنه يُسمح باستيرادها بشرط أن تكون (كرفانة) قابلة للسحب غير مدمجة بمركبة .

وأشارت إلى أنها إذا كانت مدمجة بمركبة فتنطبق عليها شروط استيراد المركبات من حيث سنة الصنع والعدد ، وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

وكانت الجمارك قد أوضحت أن آخر سنة صنع يُسمح بدخولها للمملكة هي 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.

مواد ذات صلة

بالصور.. «الجمارك» تحبط تهريب شحنة ألعاب نارية عبر الميناء الجاف بالرياض

بالصور.. «الجمارك» تحبط تهريب شحنة ألعاب نارية عبر الميناء الجاف بالرياض

«الجمارك» توضح شرط دخول الأدوية مع القادمين للمملكة

«الجمارك» توضح شرط دخول الأدوية مع القادمين للمملكة

هل أجهزة الجوال والحاسب معفاة من «القيمة المضافة»؟.. «الجمارك» تجيب

هل أجهزة الجوال والحاسب معفاة من «القيمة المضافة»؟.. «الجمارك» تجيب

“الجمارك” تؤكد: يُمنع إدخال شجرة “الكريسماس” أو أي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية

“الجمارك” تؤكد: يُمنع إدخال شجرة “الكريسماس” أو أي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة