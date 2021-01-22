«الجمارك» توضح شروط استيراد «الكرفانة» من الخارج

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كشف الهيئة العامة للجمارك، عن الشروط الواجب توافرها لاستيراد “كرفانة” من الخارج.

وأوضحت الجمارك، أنه يُسمح باستيرادها بشرط أن تكون (كرفانة) قابلة للسحب غير مدمجة بمركبة .

وأشارت إلى أنها إذا كانت مدمجة بمركبة فتنطبق عليها شروط استيراد المركبات من حيث سنة الصنع والعدد ، وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

وكانت الجمارك قد أوضحت أن آخر سنة صنع يُسمح بدخولها للمملكة هي 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.