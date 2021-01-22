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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الأرصاد»: طريف تُسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ(3-)

«الأرصاد»: طريف تُسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ(3-)
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجات الحرارة التي سُجلت فجر اليوم الجمعة في مناطق المملكة.

وأضافت “الأرصاد” أن محافظة طريف بالمنطقة الشمالية سجلت أقل درجة حرارة فجر اليوم بـ (3-)، تليها القريات التي سجلت ( 1.4 -).

وأشارت “الأرصاد” إلى أن محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة بـ(22.5) الصغرى، والعظمى (32).

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