«الشريم»: ينبغي للمرء أن يعلم بأن الآخرين ليسوا معصومين من الاجتهاد الخاطئ أو الزلل غير المقصود (فيديو)

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قال الشيخ سعود الشريم: إنه ينبغي للمرء أن يسلم بأن الآخرين ليسوا معصومين من الخطأ ولا من الاجتهاد الخاطئ أو الزلل غير المقصود بل هم بشر مثله يعتليه ما يعتليه من خطأ وصواب.

وأضاف خلال خطبة الجمعة من الحرم المكي، أن العقلاء جميعًا متفقون على أنه لا يمكن أن تكون أطروحات الناس في شؤون حياتهم محلًا لقبول الآخرين كافة والتسليم بكل ما يقال فيها إذ الأفهام تختلف وأساليب التعبير ليست سواء.

وأكد الشريم، على أهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة لتفادي الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي التي هدفها الحصول على كسب الإثارة وجذب المتابعين.