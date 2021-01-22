لحمَلة الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه.. وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، ومستشفى القوات المسلحة بنجران، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

وبينت الإدارة ، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني تخطيط مخ وأعصاب (عدد 3 وظائف).

– طبيبة/ طبيب استشاري جهاز هضمي.

– فني عمليات أمراض القلب.

– أخصائي التعقيم الطبي.

– أخصائي علاج وظيفي.

– أخصائي تخدير.

وأوضحت أن التقديم متاح عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة :هنا.