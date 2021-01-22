الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات «الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

توقعات «الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما توقع المركز استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وحول درجات الحرارة المسجلة اليوم أوضح المركز أن طريف قد سجلت أدني درجة حرارة (3-) فجر اليوم، وجدة الأعلى بـ(٣٢) درجة مئوية.

مواد ذات صلة

«الأرصاد»: طريف تُسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ(3-)

«الأرصاد»: طريف تُسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ(3-)

«الشريم»: ينبغي للمرء أن يعلم بأن الآخرين ليسوا معصومين من الاجتهاد الخاطئ أو الزلل غير المقصود (فيديو)

«الشريم»: ينبغي للمرء أن يعلم بأن الآخرين ليسوا معصومين من الاجتهاد الخاطئ أو الزلل غير المقصود (فيديو)

توقعات طقس الجمعة.. رياح نشطة وغبار والحرارة 3 تحت الصفر

توقعات طقس الجمعة.. رياح نشطة وغبار والحرارة 3 تحت الصفر

«الأرصاد» تتوقع: استمرار انخفاض الحرارة نهاية الأسبوع بهذه المناطق.. وتنبيه مهم قبل الخروج لرحلات البر

«الأرصاد» تتوقع: استمرار انخفاض الحرارة نهاية الأسبوع بهذه المناطق.. وتنبيه مهم قبل الخروج لرحلات البر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>