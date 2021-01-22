توقعات «الأرصاد»: استمرار انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما توقع المركز استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وحول درجات الحرارة المسجلة اليوم أوضح المركز أن طريف قد سجلت أدني درجة حرارة (3-) فجر اليوم، وجدة الأعلى بـ(٣٢) درجة مئوية.