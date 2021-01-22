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أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر بمختلف مناطق المملكة

أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر بمختلف مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت جمعية حماية المستهلك، عن قائمة لأسعار فحص كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر في عدد من المنشآت الصحية الخاصة بعدة مدن بالمملكة.

وتراوحت الأسعار ما بين 450 ريالا في فرع شركة مختبرالفارابي، و1065 في مستشفى ومركز الدارة الطبي.

‏وأوضحت حماية المستهلك أنه في حال ملاحظة اختلاف الأسعار، يمكن التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم 937.

 

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