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الرياض.. ضبط محل ملابس حوله صاحبه لمعمل تصنيع «تنباك» (فيديو)

الرياض.. ضبط محل ملابس حوله صاحبه لمعمل تصنيع «تنباك» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات المعنية، بالرياض من ضبط محل لتفصيل الملابس الرجالية حول صاحبه جزءاً منه لمعمل لتصنيع “التنباك” ومن ثم توزيعه وبيعه.

ووثّق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، لحظة مداهمة المحل وضبط صاحبه الذي اعترف بتفاصيل الواقعة.

وعثرت الجهات المعنية خلال مداهمة المحل على باب جانبي داخله يقود لجانب صغير يتم فيه تصنيع “التنباك”، باستخدام أدوات خاصة بذلك.

 

 

 

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