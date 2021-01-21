جامعة الطائف تخفض رسوم الماجستير بنسبة 30٪

تواصل- واس:

وجه رئيس ‎جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، بتخفيض الرُّسوم الدِّراسية لبرامج الماجستير خلال الفصل الدِّراسي الجاري بنسبة 30 في المئة، وذلك تقديراً للظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا (COVID-19)، بناء على ما رفعته اللجنة الإشرافية العُليا على برامج الدِّراسات العُليا.

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف الدكتور سعد المالكي أن ذلك يأتي في ظل هذه الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا، وتماشياً مع ما قدمته القيادة الحكيمة في التعامل مع آثارها وتبعاتها على مختلف القطاعات وفئات المجتمع، ودعماً لأبنائنا الطلاب بالإسهام في تخفيف الأعباء المالية، وتمكينهم من الاستمرار في مسيرتهم الدراسية على أكمل وجه.

وأكد الدكتور المالكي أن هذه المبادرة تأتي مكملة لما قدمته جامعة الطائف من دعم تقني وأكاديمي لطلاب الدراسات العليا منذ بداية الجائحة، حيث قدمت الجامعة عملاً مميزاً في تقديم المحاضرات عن بعد، وقدمت أيضاً عدداً من الدورات التخصصية مجاناً.