«تويتر» تغلق حساب السفارة الصينية في أمريكا

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “تويتر” إغلاق حساب السفارة الصينية في الولايات المتحدة بسبب تغريدة دافعت عن سياسات الصين في منطقة شينجيانغ، بعدما قالت منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية إنها تنتهك سياستها المناهضة “لتجريد الناس من الإنسانية”.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد نشر حساب السفارة الصينية تغريدة هذا الشهر قالت إن نساء الأويغور لم يعدن “آلات لصنع الأطفال”، واستشهد بدراسة نشرتها صحيفة “تشاينا ديلي” الحكومية.

وحذفت تويتر التغريدة ووضعت مكانها علامة تشير إلى أنها لم تعد متوافرة، ورغم أن «تويتر» تخفي التغريدات التي تنتهك سياساتها، فإنها تطلب من أصحاب الحسابات حذف هذه التغريدات. ولم ينشر حساب السفارة الصينية أي تغريدات جديدة منذ التاسع من يناير.

وجاءت الخطوة بعد يوم من اتهام إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في ساعاتها الأخيرة، الصين بارتكاب إبادة جماعية في شينجيانغ، وهو أمر أيدته إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، ولم ترد إدارة بايدن على طلب التعقيب.