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خطة «بايدن» لمواجهة كورونا.. فرض الكمامات وحجر صحي للقادمين من الخارج

خطة «بايدن» لمواجهة كورونا.. فرض الكمامات وحجر صحي للقادمين من الخارج
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تواصل – وكالات:

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الخميس، على عدد من القرارات التنفيذية الجديدة بخصوص فيروس كورونا، وقدم فريقه الصحي لمواجهة الوباء.

وقال بايدن إن “كورونا تسببت بخسائر بشرية كبيرة في أمريكا”، لافتاً إلى “بداية غير موفقة في الولايات المتحدة لعملية التطعيم بلقاح كورونا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن أن “خطتنا لمواجهة كورونا ستنطلق بعملية تطعيم قوية”، مؤكداً: “سنقوم بزيادة مراكز التطعيم ضد كورونا”.

وتابع “سنطلب المزيد من الأموال من الكونغرس للقطاع الصحي لمواجهة كورونا”، مشيراً: “سنحتاج لشهور قبل تطعيم جميع الأمريكيين”.

وقرر جو بايدن فرض الكمامة على الأمريكيين؛ لمواجهة كورونا، مؤكداً أن “الكمامة ضد كورونا عمل وطني”.

وأقر الرئيس الأمريكي أيضاً الحجر الصحي للقادمين إلى الولايات المتحدة. كما استخدم قانون الدفاع لمواجهة كورونا.

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