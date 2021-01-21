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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ضبط آلاف المركبات المتوقفة في أماكن ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة

ضبط آلاف المركبات المتوقفة في أماكن ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور، أنه تم ضبط 3054 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

 

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