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مكة.. ضبط مواطن ابتز فتاة وهددها بنشر صورها

مكة.. ضبط مواطن ابتز فتاة وهددها بنشر صورها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، أنه تم القبض على شخص ابتز فتاة قاصر، وتم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي التفاصيل، صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من تحديد هويته، وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر).

وأضاف الرائد محمد الغامدي أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 

 

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