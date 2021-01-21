ماذا تعرف عن «المياه الرمادية» وكيف تستفيد منها المملكة؟ (فيديو)

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أوضح د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية “تسميات”، أن المياه الرمادية هي التي تتخلف من مياه الصرف، من المنازل وغيرها.

وأضاف المسند، في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن هذه المياه يتم معالجتها المعالجة الأولى والثانية ثم الثلاثية بمعنى أنها مناسبة لزراعة المحاصيل الزراعية التي تؤكل عدا الورقيات في بعض الدول.

وتابع د. عبدالله المسند “هنا في المملكة نستفيد منها في زراعة الغابات والأشجار الصحراوية التي تتناغم مع أجوائنا ومناخنا صيفا وشتاء.