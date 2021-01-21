تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، ‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب الرياح الشديدة.

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، الشرقية.

وتشمل الحالة كذلك أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة فتسجل مكة 31 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف والقريات -3 كأقل درجة حرارة.