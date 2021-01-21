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وزير الخارجية: متفائلون بعلاقات متميزة مع واشنطن في عهد الرئيس «بايدن»

وزير الخارجية: متفائلون بعلاقات متميزة مع واشنطن في عهد الرئيس «بايدن»
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تواصل – فريق التحرير:

أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، عن تفاؤل المملكة بعلاقة ممتازة مع الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن.

وقال “بن فرحان”، في تصريحات لـ “العربية”، التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمه للملفات، كما أكد أن علاقة تاريخية تربط السعودية بالولايات المتحدة، وقال “تعاملنا بشكل ممتاز مع إدارات من الجمهوريين والديمقراطيين“.

وأضاف: “سنتشاور مع واشنطن بخصوص الاتفاق مع إيران ليكون ذا أساس قوي”، موضحاً أن الدول الأوروبية تتفهم أن الاتفاق السابق مع طهران يحوي نواقص.

وقال “ضعف اتفاقيات سابقة مع إيران سببه عدم التنسيق مع دول المنطقة، وعلى النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه، مضيفاً :”يدنا ممدوة للسلام مع إيران لكنها لا تلتزم باتفاقياتها”.

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