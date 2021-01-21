مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن توفر 90 وظيفة للجنسين

تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر أكثر من (90) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) من حملة (الكفاءة – الثانوية – الدبلوم – البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:
• وظائف مدينة الرياض:
– محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب
– مساعد إداري ثاني
– منسق إداري أول
– ممثل أول دخول المرضى
– ممثل ثاني دخول المرضى
– ممثل أول خدمات المرضى المراجعين
– ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين
– محلل صيدلة الأتمتة والخدمات المساندة.
– فني اجهزه ثاني
– استشاري مساعد علاج الأورام الإشعاعي
– منسق الحفاظ على الدم
– مندوب مشتريات
– أخصائي تغذية علاجية أول
– اختصاصي ترميز طبي (السجلات الطبية)
– استشاري الحساسية والمناعة
– استشاري أسنان
– منسق جدولة العيادات
– مأمور حركة
– سائق
– فني الحالات الطارئة
– مستشار تنفيذي الشؤون الطبية والسريرية
– مدرب اللياقة البدنية
– محلل المعلومات الصحية
– سكرتير أول
– سكرتير ثاني
– محلل التكامل
– منقذ السباحة
– مساعد صيانة
– مدير قسم خدمات الحسابات
– مدير قسم تطبيقات تخطيط موارد المؤسسة
– مدرب فنون الدفاع عن النفس
– مدير الحالات الطبية
– فيزيائي طبي أول
– فني أول فيزياء طبية
– فني ثاني فيزياء طبية
– منسق سجلات طبي
– أخصائي مختبر
– مساعد رعاية مرضى
– أخصائي علاقات المرضى
– محلل شئون الموظفين
– صيدلاني أول
– مساعد سباك
– مساعد تحضير أول
– أخصائي علاج ترفيهي
– كبير المحاسبين
– كبير أخصائيي قياس السمع
– كبير السائقين
– كبير السكرتاريين
– كبير ممثلي التوظيف الدولي للأطباء
– كبير مساعد السجلات الطبية
– اخصائي علاج طبيعي أول
– كبير السباكين
– كبير أخصائيي التصوير الاشعاعي
– محلل المستودعات والخدم
– أخصائي اجتماعي مساعد
– طبيب متخصص
– أخصائي سجلات طبية
– ممرض أول
– مشرف التصوير الومضاني للأوعية الدموية
– مشرف قسم الميزانية
– أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الامداد والتموين
– مدرب سباحة
– فني مواد معقمة ومستودعات طبية
– مساعد انتاج تلفزيوني
– مدرب تنس
– كاتب جناح
• وظائف مدينة جدة:
– استشاري مساعد التخدير
– استشاري مساعد أمراض الدم والأورام
– استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين
– استشاري طب الطوارىء
– استشاري أورام
– كبير مساعدي الاسنان
– ممرض أول
– ممرض ثالث
• وأوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).