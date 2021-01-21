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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن توفر 90 وظيفة للجنسين

مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن توفر 90 وظيفة للجنسين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر أكثر من (90) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) من حملة (الكفاءة – الثانوية – الدبلوم – البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:

• وظائف مدينة الرياض:

– محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب
– مساعد إداري ثاني
– منسق إداري أول
– ممثل أول دخول المرضى
– ممثل ثاني دخول المرضى
– ممثل أول خدمات المرضى المراجعين
– ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين
– محلل صيدلة الأتمتة والخدمات المساندة.
– فني اجهزه ثاني
– استشاري مساعد علاج الأورام الإشعاعي
– منسق الحفاظ على الدم
– مندوب مشتريات
– أخصائي تغذية علاجية أول
– اختصاصي ترميز طبي (السجلات الطبية)
– استشاري الحساسية والمناعة
– استشاري أسنان
– منسق جدولة العيادات
– مأمور حركة
– سائق
– فني الحالات الطارئة
– مستشار تنفيذي الشؤون الطبية والسريرية
– مدرب اللياقة البدنية
– محلل المعلومات الصحية
– سكرتير أول
– سكرتير ثاني
– محلل التكامل
– منقذ السباحة
– مساعد صيانة
– مدير قسم خدمات الحسابات
– مدير قسم تطبيقات تخطيط موارد المؤسسة
– مدرب فنون الدفاع عن النفس
– مدير الحالات الطبية
– فيزيائي طبي أول
– فني أول فيزياء طبية
– فني ثاني فيزياء طبية
– منسق سجلات طبي
– أخصائي مختبر
– مساعد رعاية مرضى
– أخصائي علاقات المرضى
– محلل شئون الموظفين
– صيدلاني أول
– مساعد سباك
– مساعد تحضير أول
– أخصائي علاج ترفيهي
– كبير المحاسبين
– كبير أخصائيي قياس السمع
– كبير السائقين
– كبير السكرتاريين
– كبير ممثلي التوظيف الدولي للأطباء
– كبير مساعد السجلات الطبية
– اخصائي علاج طبيعي أول
– كبير السباكين
– كبير أخصائيي التصوير الاشعاعي
– محلل المستودعات والخدم
– أخصائي اجتماعي مساعد
– طبيب متخصص
– أخصائي سجلات طبية
– ممرض أول
– مشرف التصوير الومضاني للأوعية الدموية
– مشرف قسم الميزانية
– أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الامداد والتموين
– مدرب سباحة
– فني مواد معقمة ومستودعات طبية
– مساعد انتاج تلفزيوني
– مدرب تنس
– كاتب جناح

• وظائف مدينة جدة:

– استشاري مساعد التخدير
– استشاري مساعد أمراض الدم والأورام
– استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين
– استشاري طب الطوارىء
– استشاري أورام
– كبير مساعدي الاسنان
– ممرض أول
– ممرض ثالث

• وأوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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