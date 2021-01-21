مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن توفر 90 وظيفة للجنسين

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر أكثر من (90) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) من حملة (الكفاءة – الثانوية – الدبلوم – البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة على النحو التالي:

• وظائف مدينة الرياض:

– محلل الشؤون الأكاديمية والتدريب

– مساعد إداري ثاني

– منسق إداري أول

– ممثل أول دخول المرضى

– ممثل ثاني دخول المرضى

– ممثل أول خدمات المرضى المراجعين

– ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين

– محلل صيدلة الأتمتة والخدمات المساندة.

– فني اجهزه ثاني

– استشاري مساعد علاج الأورام الإشعاعي

– منسق الحفاظ على الدم

– مندوب مشتريات

– أخصائي تغذية علاجية أول

– اختصاصي ترميز طبي (السجلات الطبية)

– استشاري الحساسية والمناعة

– استشاري أسنان

– منسق جدولة العيادات

– مأمور حركة

– سائق

– فني الحالات الطارئة

– مستشار تنفيذي الشؤون الطبية والسريرية

– مدرب اللياقة البدنية

– محلل المعلومات الصحية

– سكرتير أول

– سكرتير ثاني

– محلل التكامل

– منقذ السباحة

– مساعد صيانة

– مدير قسم خدمات الحسابات

– مدير قسم تطبيقات تخطيط موارد المؤسسة

– مدرب فنون الدفاع عن النفس

– مدير الحالات الطبية

– فيزيائي طبي أول

– فني أول فيزياء طبية

– فني ثاني فيزياء طبية

– منسق سجلات طبي

– أخصائي مختبر

– مساعد رعاية مرضى

– أخصائي علاقات المرضى

– محلل شئون الموظفين

– صيدلاني أول

– مساعد سباك

– مساعد تحضير أول

– أخصائي علاج ترفيهي

– كبير المحاسبين

– كبير أخصائيي قياس السمع

– كبير السائقين

– كبير السكرتاريين

– كبير ممثلي التوظيف الدولي للأطباء

– كبير مساعد السجلات الطبية

– اخصائي علاج طبيعي أول

– كبير السباكين

– كبير أخصائيي التصوير الاشعاعي

– محلل المستودعات والخدم

– أخصائي اجتماعي مساعد

– طبيب متخصص

– أخصائي سجلات طبية

– ممرض أول

– مشرف التصوير الومضاني للأوعية الدموية

– مشرف قسم الميزانية

– أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الامداد والتموين

– مدرب سباحة

– فني مواد معقمة ومستودعات طبية

– مساعد انتاج تلفزيوني

– مدرب تنس

– كاتب جناح

• وظائف مدينة جدة:

– استشاري مساعد التخدير

– استشاري مساعد أمراض الدم والأورام

– استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين

– استشاري طب الطوارىء

– استشاري أورام

– كبير مساعدي الاسنان

– ممرض أول

– ممرض ثالث

• وأوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).