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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«البيئة» تطرح فرصة استثمارية لزراعة البن في الباحة.. بمساحة 1.7 مليون متر2

«البيئة» تطرح فرصة استثمارية لزراعة البن في الباحة.. بمساحة 1.7 مليون متر2
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، عن طرح فرصة استثمارية لزراعة البن في منطقة الباحة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الفرصة الاستثمارية تشمل زراعة وإنتاج البن بأكثر من 300 ألف شتلة “بن عربي”، على مساحة 1.7 مليون متر مربع، تحتوي على المركز الصناعي لإنتاج البن، ومركز أعمال، ومزرعة نموذجية.

وأضافت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن المشروع من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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