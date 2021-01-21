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قتلى بحريق في أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في العالم (فيديو)

قتلى بحريق في أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في العالم (فيديو)
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تواصل – وكالات:

قتل خمسة أشخاص في حريق اندلع في أحد مباني أكبر مصنع للقاحات في العالم بغرب الهند الخميس كما أعلن مسؤولون.

وأوضح رئيس بلدية مدينة بوني مورليدهار موهول للصحافيين، أن الحريق أسفر عن وفاة خمسة أشخاص، حيث اندلع في مصنع “سيروم إنستيتيوت أوف إنديا”.

وعثر عمال الإنقاذ على خمس جثث في المبنى الذي لا يزال قيد الإنشاء بعدما تمت السيطرة على الحريق كما أفادت تقارير إعلامية لكن الشركة أكدت أن إنتاج اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 لم يتأثر.

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