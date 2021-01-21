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هل يساعد فيتامين «د» في تعافي المصابين بـ«كورونا»؟.. دراسة توضح

هل يساعد فيتامين «د» في تعافي المصابين بـ«كورونا»؟.. دراسة توضح
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تواصل- وكالات

كشفت دراسة حديثة تأثير استخدام فيتامين “د”، على مرضى كورونا والأمراض المصاحبة لها.

وقالت الدراسة التي أجراها فريق بحثي تابع لجامعة بادوا الإيطالية، إن العلاج بفيتامين “د” في مرضى كورونا والأمراض المصاحبة لها يقلل عدد الوفيات، وكذلك من نقل المرضى إلى وحدات العناية المركزة، بحسب صحيفة “الجورنال” الإيطالية.

وركزت الدراسة الإيطالية على الدور الفعال لفيتامين “د”، على مرضى كورونا، وقد تم تنسيقها من قبل جامعة باودا بدعم من جامعات بارما وفيرونا ومعاهد أبحاث أخرى.

وربطت الدراسة بين نقص فيتامين “د” وزيادة التعرض للمرض ومظاهره السريرية الأكثر عدوانية، في الذي لا يوجد حاليًا فيه الكثير من المعلومات حول كيفية تأثير فيتامين “د” على بداية ومسار المرض المعروف باسم “كوفيد-19”.

كما لم يتضح للباحثين تأثير تناول الكولي كالسيفيرول (فيتامين د الأصلي) في المرضى الذين يعانون بالفعل من كورونا، حسبما ذكرت وكالة “إنسا” الإيطالية.

 

 

 

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