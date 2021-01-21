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«الأرصاد» تتوقع: استمرار انخفاض الحرارة نهاية الأسبوع بهذه المناطق.. وتنبيه مهم قبل الخروج لرحلات البر

«الأرصاد» تتوقع: استمرار انخفاض الحرارة نهاية الأسبوع بهذه المناطق.. وتنبيه مهم قبل الخروج لرحلات البر
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تواصل – فريق التحرير :

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعات طقس نهاية الأسبوع، مشيراً إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت الأرصاد عبر تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، أن درجات الحرارة ستنخفض من 1 إلى 4 درجات مئوية في منطقة الحدود الشمالية والقصيم وشمال منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقعت الأرصاد استمرار الرياح النشطة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ودعت الراغبين في الخروج لرحلة للبر أو البحر إلى متابعة التنبيهات التي يتم إصدارها أو التواصل مع المركز الوطني للأرصاد من خلال الرقم 988.

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