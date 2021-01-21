لمستخدمي أجهزة «أبل».. «جوجل كروم» يُطلق ميزة جديدة لحماية كلمة المرور

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أطلق متصفح “جوجل كروم” ميزة أمان جديدة تساعد المستخدمين لأجهزة كمبيوتر “أبل” على اكتشاف مدى قوة كلمات المرور لديهم.

وتم تزويد آخر تحديث من المتصفح بأداة تخبر المستخدم إذا كانت كلمة المرور قوية لا يمكن اختراقها ، أو أنها ضعيفة جداً بحيث لا يمكنها حمايتك من الاختراق.

وبمجرد تنزيل تحديث غوغل كروم 88، ستتمكن من الدخول على الأداة الجديدة، وما عليك سوى فتح المتصفح والنقر في الزاوية اليمنى العلوية للانتقال إلى الإعدادات، ثم انقر فوق رمز المفتاح للانتقال إلى خيارات كلمة المرور.

وبعد ذلك ستجد قسمًا يسمى “كلمات المرور المحفوظة” يحتوي على جميع مواقع الويب التي قمت بحفظ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك.

ثم انقر على “التحقق من كلمات المرور”، وسيقوم جوجل كروم بفحص كلمات المرور الخاصة بك والتحقق إذا تم اختراق أي منها، وسيخبرك أيضًا إذا كانت أي من كلمات المرور الخاصة بك ضعيفة ويجب تغييرها، وإذا كانت كلمة المرور ضعيفة، يمكنك النقر فوق ارتباط لجعل كلمات المرور أقوى.