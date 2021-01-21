«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: 212 إصابة جديدة و160 حالة تعافي و4 وفيات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 160 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 4 حالات وفاة.

كما أعلنت الصحة عن تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديهم موعد، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق .