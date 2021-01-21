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فيديو متداول.. تجمد المياه بجبل اللوز في تبوك

فيديو متداول.. تجمد المياه بجبل اللوز في تبوك
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر تجمد المياه بجبل اللوز في تبوك، صباح اليوم، بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

ويوضح المقطع المتداول تجمد لتجمع مياه بجبل اللوز بعدما وصلت درجة الحرارة إلى الصفر المئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله- نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، نجران، عسير، الباحة) مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، كمايستمر انخفاض درجات الحراره الى مادون الصفر المئوي على مناطق المملكة الشمالية.
 

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