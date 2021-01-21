فيديو متداول.. تجمد المياه بجبل اللوز في تبوك

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تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يظهر تجمد المياه بجبل اللوز في تبوك، صباح اليوم، بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة.

ويوضح المقطع المتداول تجمد لتجمع مياه بجبل اللوز بعدما وصلت درجة الحرارة إلى الصفر المئوية.