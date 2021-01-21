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«البيئة» تدعو 297 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات

«البيئة» تدعو 297 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 297 متقدمًا ومتقدمة على وظائفها 170 المعلنة بتاريخ 1441/7/8هـ بنظام التعاقد (إدارية – فنية – هندسية) وذلك للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم.

وأوضحت “البيئة”، أن مكان المقابلة في مبنى وزارة البيئة والمياه والزراعة في حي الملك عبدالله بالرياض على طريق الدائري الشرقي مخرج (12)

وأكدت على ضرورة إحضار الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وأصل وثيقة التخرج ونسخة منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، إضافة إلى إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية، وذلك بدءاً من يوم 24 يناير وحتى 28 يناير 2021م، مع مراعاة الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، حسب اليوم والوقت المحدد في الجدول.

للاطلاع على الأسماء(هنا)

 

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