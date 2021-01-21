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بعدما حققت سعراً قياسياً.. هبوط حاد لعملة «بيتكوين»

بعدما حققت سعراً قياسياً.. هبوط حاد لعملة «بيتكوين»
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تواصل – وكالات :

هوت أسعار العملة الرقمية، بيتكوين، الخميس، كثيرا لتفقد أكثر من 6 في المئة من قيمتها، لتبتعد أكثر فأكثر عن الرقم القياسي الذي حطمته مطلع يناير الجاري.

وأصبح سعر الوحدة الواحدة من بيتكوين 33 ألف و 286 دولارا. وذكرت وكالة “رويترز” أن بيتكوين فقدت 6.2 في المئة من قيمتها مقارنة بالجلسة السابقة، الأربعاء حيث كانت في حدود 35 ألف دولار.

وكانت العملة الرقمية بلغت في الـ9 من يناير الجاري رقما تاريخيا عندما تجاوزت قيمتها 41 ألف دولار.

وعزز تنامي الطلب من المؤسسات والشركات وفي الآونة الأخيرة المستثمرين الأفراد ارتفاع بتكوين، إذ ينجذبون إلى احتمالات تحقيق مكسب سريع في عالم يشهد انخفاضا شديدا للعوائد وأسعار فائدة سلبية.

ورغم هذا الصعود الهائل، إلا أن مؤسسات اقتصادية وازنة مثل هيئة الرقابة المالية البريطانية حذرت المستثمرين في هذه العملة من خسارة كل أموالهم.

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