استشاري يوضح 4 أسباب لانقطاع النفس الليلي

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كشف الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن 4 أسباب لانقطاع النفس الليلي.

وأوضح النمر، أن ظاهرة انقطاع النفس الليلي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ولا يعرفون أسبابها والتي تعود إلى:

1- ارتفاع الضغط الشديد

2- ارتجاع المريء

3- انقطاع التنفس بسبب انسداد مؤقت لمجرى الهواء OSA

4- نقص تروية القلب

وكان “النمر” قد حذر من التهاون في بعض الأعراض التي يشعر بها البعض قائلاً: “لا تهمل أي ألم في الصدر أو كتمة أو حرارة في الجسم وصعوبة في التنفس ولا تقاومها، استدعي الإسعاف ليقوم المختصون بتقييم حالتك”.